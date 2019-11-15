"فاضل على الحلم خطوة".. أحمد حلمي يدعم مستشفى بنها الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان أحمد حلمي، عن سعادته، من استجابة الناس للتبرع لصالح بناء مستشفى بنها الجامعي.

وغرد "حلمي"، عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: " فخور باللي بيحصل في مستشفى بنها الجامعي والتبرعات اللي بسببها قدرنا ننفذ جزء من الحلم، فاضل على الحلم خطوة، اتبرعوا لبناء مستشفى بنها الجامعي".

جدير بالذكر أن حلمي يُعرض له حاليًا في "السينمات" فيلم "خيال مآتة"، ويشاركه البطولة حسن حسني ومنة شلبي وعبدالرحمن أبو زهرة، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.