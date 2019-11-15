تراند اليوم : حقيقة نقل عادل إمام للمستشفي بعد تدهور حالته الصحة...

تواردت أنباء عن تدهور حالة الفنان المصري عادل إمام ونقله للمستشفي أثناء تصوير مسلسل "فالنتينو".



وكشف منتج المسلسل، أنه لا صحة لما نقلته بعض المواقع الإخبارية بتدهور صحة الزعيم، وأنه بخير تمامًا، وأن كل هذه الأنباء مجرد إشاعات.

وأضاف حسب صحيفة الدستور، أن ما حدث مؤخرًا هو أن هناك حسابًا وهميًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشر أخبارًا عن تدهور حالته الصحية، وروج لهذا الكلام غير الحقيقي الذي تناقلته بعض المواقع الإخبارية.

وأوضح أن الزعيم يصور أحداث المسلسل بشكل طبيعي للغاية، وانتهى من تصوير حوالي 85% من مشاهده، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من العمل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، لعرضه في شهر رمضان المقبل.