تراند اليوم : السعودية.. فنانة شهيرة تفاجيء جمهورها بتقبيل يد أحد معجبيها...

أقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تقبيل أحد معجبيها على خشبة المسرح أمام الجمهور السعودي في حفلة لها أمس الخميس، ضمن حفلات موسم الرياض.

وقالت شيرين إن معجبها سويسري الجنسية، ويحضر كل حفلاتها في كل دول العالم، وأنه يحضر معه شيكولاته سويسري.

وأوضحت أنه تعلم بعض الكلمات باللغة العربية ليعبر عن حبه لشيرين، وأنها تحدثت عنه في أكثر من حفل في السنوات الماضية.

وقامت شيرين بصعوده إلى المسرح وتقبيل يده وذلك عندما تحدث بالعربية : " مساء الخير الجمهور السعودي .. أنا فرحان جدا جدا .. هذه الليلة مع أفضل فنانة في العالم " شيرين".

وبادلته شيرين التحية باللغة الإنجليزية، وأنها تحبه، كمال تفاعل الجمهور مع " هاربرت" المعجب المسن.

كما مازحت شيرين مع المعجب السويسري قائلة : " ربنا يستر عليك من حسام جوزي".

من جانبه قام تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بنشر مقطع الفيديو على حسابه في فيسبوك ، والذي حصد على أكثر من 70 ألف مشاهدة خلال ساعات.