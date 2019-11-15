بعد خلع حجابها .. شاهد: مشاعل الشحي تتباهى بشعرها .. “ناعم حرير قولوا ما شاء الله”

نشرت الفنانة الإماراتيّة مشاعل الشحي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتباهى بشعرها بعد تخلّيها عن الحِجاب في الآونة الأخيرة. وظهرت الشحي في الفيديو الذي نشرته عبر سناب شات بمكياج لافت لم يعتدْ عليه جمهورها وتقول، إنّ شعرها ليس عليه زيت، ومع ذلك فهو ناعم مثل الحرير، مضيفة: “قولوا ما شاء الله”.

ودأبت الشيحي على شغل السوشال ميديا بتباين ظهورها مرّة بحجاب وأخرى بدونه، ومؤخرًا ظهرت فخورة بقرار خلع حجابها حتى اتّهمت من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ بالتّلاعب بالحجاب.