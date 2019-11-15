نشرت الفنانة الإماراتيّة مشاعل الشحي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتباهى بشعرها بعد تخلّيها عن الحِجاب في الآونة الأخيرة. وظهرت الشحي في الفيديو الذي نشرته عبر سناب شات بمكياج لافت لم يعتدْ عليه جمهورها وتقول، إنّ شعرها ليس عليه زيت، ومع ذلك فهو ناعم مثل الحرير، مضيفة: “قولوا ما شاء الله”.
ودأبت الشيحي على شغل السوشال ميديا بتباين ظهورها مرّة بحجاب وأخرى بدونه، ومؤخرًا ظهرت فخورة بقرار خلع حجابها حتى اتّهمت من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ بالتّلاعب بالحجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خلع حجابها .. شاهد: مشاعل الشحي تتباهى بشعرها .. “ناعم حرير قولوا ما شاء الله” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.