الليلة.. عمرو مصطفى يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالسعودية

يستعد المطرب عمرو مصطفى، لاحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم، الجمعة، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًاجماهيريًا ضخمًا. ومن المقرر أن يقدم "مصطفى" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح. ويذكر ان كان طرح المطرب عمرو مصطفى مؤخرا ألبوم "لعبت مع الأسد" المكون من 10 أغنيات من رؤية وكلمات المستشار تركي آل الشيخ، من ألحان عمرو مصطفى وإنتاج شركة فيولين.
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