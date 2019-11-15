غدًا.. انطلاق فعاليات ملتقى شباب الأكاديمية في دورته الثانية

تنطلق فعاليات ملتقى شباب الأكاديمية في دورته الثانية برئاسة الدكتور أشرف زكي رئيس الملتقى والدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الملتقى، مساء غدًا السبت، والذي يقام فى الفترة من ١٦

إلى ٢١ من نوفمبر الجاري، وذلك بأكاديمية الفنون تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.ومن المقرر تقام الدورة هذا العام تحت عنوان "الشباب وحوار الإبداع"، ويشارك كل طلاب الأكاديمية فى الفعاليات المختلفة والتى سوف تقام على مدار أسبوع كامل بشكل يحقق الهدف الأساسى للملتقى، وهو تكاملية الفنون بحيث يعتاد الطلاب جمع مهاراتهم في عمل فني واحد يجسد مواهبهم.