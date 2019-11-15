تراند اليوم : لهذا السبب روبي تمتنع عن علاء الدين – تفاصيل

منذ فترة تم الإعلان عن انسحاب الفنانة روبي من مسرحية “علاء الدين” التي يقوم ببطولتها الفنان أحمد عز.

لم يعلن وقتها عن سبب انسحاب روبي، إلى أن خرجت هي بنفسها وأوضحت الأمر.

في لقاء مع برنامج ET بالعربي، أكدت روبي أنها لم تنسحب من المسرحية، بل هي من الأساس لم تتعاقد عليها.

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أضافت، أن سبب عدم اتفاقها هو وجود تعارض في المواعيد، وأن المسرح يعني التفرغ والتدريبات وهو ما لم يكن مناسب مع مواعيدها.

مسرحية “علاء الدين” تم الاتفاق على عرضها ضمن عروض “كايرو شو”، وتم الاستعانة بفريق متخصص لتقديم المؤثرات المسرحية بطريقة محترفة تلائم الأحداث الأسطورية، ووقع الاختيار على الممثلة تارا عماد لتقوم ببطولتها.

وكشفت الشركة المنتجة أن هناك فريق عمل متكامل سيسافر لأحد عروض بوردواي عن “علاء الدين” في مدينة نيويورك لنقل التكنولوجيا والتقنيات التي ينفذ بها العمل هناك، كما سيبدأ العمل علي الفور لإعداد الموسيقى وباقي التفاصيل التي ستحتاج إلى جهد كبير جدا.