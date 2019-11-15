تراند اليوم : عصام جاد يرصد أبعاد عالمين متوازيين في “وساوس هابيل”

رواية جديدة صدرت للكاتب الشاب عصام الدين جاد حملت عنوان (وساوس هابيل)، خاض بين دفتيها عالمين متوازيين هما عالم الخير متمثلا في الإنسان ـ ذلك اللقب الذي يطلق على البشر كافة ولا يستحقه كثيرون ـ وعالم الشر ممثلا في السحر الأسود بمعناه الحرفي والسحرة متعددي الأشكال والألوان بالمعنى العام والمجازي للكلمة.

نجح الكاتب الشاب إلى حد بعيد في التعبير عن معاناة الكثيرين من البسطاء، ورسم ملامح أبطال روايته ببراعة مستخدما أسماء رمزية موحية بسمات حامليها، فـ “رحمة” في (وساوس هابيل) هي الشخصية التي تضفي طقسا من الارتياح على كل من يعرفها، لكنها لم تسلم من رافضيها وكارهيها ضائعة بين واقعين أولهما الصراع على المال والإرث بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة.. والسحر الأسود في الجانب الغامض من العالم خلف الجبل الذي يخشى الاقتراب منه كل إنسان، ذلك المتمثل في “أبوالعزايم”.

الرواية رحلة شيقة في عالم غامض لا تخلو من الرعب الذي يجبر القارئ على حبس أنفاسه مع العديد من المواقف في مواضع متعددة منها.. لكن الكاتب أضفي على سطورها حالة من الرومانسية يعيشها قارئه بطريقة الـ”الفلاش باك” التي أتقنها الكاتب للدرجة التي تتخيل معها أنك أمام “سيناريو” أو مشاهد سينمائية مكتملة الأركان.

“وساوس هابيل” هي الرواية الثانية للكاتب الشاب عصام الدين جاد بعد روايته الأولى “مذكرات مراهق”.

الرواية صادرة عن”مؤسسة العالمية للصحافة والنشر”، توزيع دار الهلال.