شاهدوا دلال عبد العزيز: أنا اللي عرفت حسن الرداد على بناتي إيمي ودنيا

كتب امير فتحي في الجمعة 15 نوفمبر 2019 04:44 مساءً - أشادت الفنانة دلال عبد العزيز بالفنان حسن الرداد زوج ابنتها إيمي سمير غانم على المستوى الانساني والفني.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، أثناء استضافة حسن الرداد، قالت دلال عبد العزيز ” حسن جميل وابن ناس طيبين ويدخل القلب”، وكشفت دلال أن زوج ابنتها وقف إلى جانبها في ظروف وفاة والدتها كما لو كان ابنا لها.
وأشارت دلال عبد العزيز إلى أنها هي السبب في تعارف حسن الرداد وابنتيها إيمي ودنيا خلال تصوير مسلسل “ابن الأرندلي” إذ كان يجسد دور ابنها.
وألمحت دلال إلى أن إيمي مظلومة في هذه العائلة حيث تختلف شخصيتها عن شخصياتهم جميعا.
يذكر أن حسن الرداد شارك في رمضان 2019 بمسلسل “الزوجة 18” من بطولة ناهد السباعي، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وكوكي، وإيناس كامل، من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري ومن إنتاج ممدوح شاهين.
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