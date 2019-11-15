شاهدوا.. رضوى الشربيني تتخذ هذا القرار المفاجئ بعد إتهامها بتدمير عدد كبير من بيوت الزوجية

كتب امير فتحي في الجمعة 15 نوفمبر 2019 04:44 مساءً - كشفت ال​إعلام​ية المصرية ​رضوى الشربيني​ عن تخليها عن فقرة الرد على مشاكل العلاقات الزوجية ضمن برنامجها “إسأل رضوى” والاكتفاء فقط بالرد علي أي مشكلة تخص ما قبل الزواج.

وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي إنها ستمتنع خلال فقرة “إسأل رضوى”، عن الإجابة على أسئلة المتزوجات، وستكتفي بالرد على الأسئلة الخاصة بمرحلة ما قبل الزواج أو بعد الانفصال، مؤكدة أنها اتخذت ذلك القرار عن قناعة تامة، مطالبة الجمهور بتأييدها.

وأضافت:” أنا مليش دعوة بموضوع الجواز، دا أول درس اتعلمته الأسبوع اللي فات، مليش دعوة بعلاقتك الزوجية، بيت مقفول، فيه أب وأم وأطفال إنتي الوحيدة اللي تقدري تقرري، إذا كنتي عاوزة تكملي ولا لا”.