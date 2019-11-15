عبدالله بالخير يتلقى عرض زواج.. شاهدوا كيف كان رده!

كتب امير فتحي في الجمعة 15 نوفمبر 2019 04:44 مساءً - بعد ان كشف الفنان الإماراتي عبدالله بالخير خلال مقابلة أجرتها في برنامج “معالي المواطن” عن سبب عدم زواجه حتى اليوم تلقى عرض للزواج. وكان قد قال ان هناك 4 أنواع للزواج منها الممتلئ او المتكامل والذي تتوفر فيه السعادة والانسجام ويتميز بالحب المتبادل وهذا النوع الذي يفضله هو.
الثاني هو الزواج العادي الذي لا يشعر فيه الزوجان بالمتعة رغم كونهما سعيدين، النوع الثالث هو المحايد أي الذي يتم بتدبير من الأهل وأن الرابع هو التعيس.
وخلال المقابلة عرضت معجبة الزواج عليه وكان جوابه ديبلوماسي لابعد الحدود فشكرها وقال ممازحا ان مواصفات فتاة احلامه تبدا من الفنانة هيفا وهبي وصاعدا
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