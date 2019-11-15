نقيب الممثلين المصريين لـ"العين الإخبارية": عادل إمام بصحة جيدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصرية، ما تردد حول وفاة الفنان الكبير عادل إمام، مؤكداً أنه بصحة جيدة.



وقال زكي لـ"العين الإخبارية": "الشائعات باتت أمرا سخيفا في حياتنا، ولا اعرف ما الفائدة التي تعود على مروجي الشائعات والأكاذيب، فهم لا يدركون تأثير هذه الشائعات على عائلات النجوم".

وأضاف زكي: قبل ذهابي إلى صلاة الجمعة اليوم كان شقيق الزعيم المنتج الفني عصام إمام يتحدث معي في مكالمة تليفونية طويلة وأخبرني أن عادل إمام بصحة جيدة".

يذكر أن الفنان الكبير عادل إمام اقترب على الانتهاء من تصوير مسلسل "فلانتينو " للمخرج رامي عادل إمام وتأليف أيمن بهجت قمر ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.