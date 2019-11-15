"الجوكر" يفتتح مهرجان الرباط.. و13 فيلما في المسابقة الرسمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يفتتح الفيلم الأمريكي "جوكر" لخواكين فينيكس، الدورة الـ24 لمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، مساء السبت، التي تنافس خلالها 13 فيلما في المسابقة الرسمية.





ويشارك في المسابقة الرسمية الأفلام الروائية الطويلة 13 فيلما هي "بعلم الوصول" من مصر، و"ستموت في العشرين" من السودان، و"شارع حيفا" من العراق، و"أورينا" من إسبانيا، و"مسافرو الحرب" من سوريا، و"آنا خلال النهار" من إسبانيا، و"ترويض" من أفغانستان، و"قصر الأحلام" من إيران، و"أبواب السماء" من المغرب، و"تايم لايف" من الجزائر، و"وحوش" من رومانيا، و"مريض مريض مريض" من البرازيل، و"من نجمة إلى نجمة" من فرنسا.





ويرأس لجنة التحكيم المخرج المغربي نورالدين لخماري، وتضم في عضويتها كلا من باربارا شرودر من فرنسا، وبيراردو كاربوني من إيطاليا، وإيجيل أوديجارد من النرويج، ومانويل سانشيز من فرنسا، وفاطمة الزهراء المرجاني من المغرب، ووفاء عامر من مصر.

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ويرأس لجنة تحكيم النقاد سام لحود من لبنان، ونادية لمهيدي من المغرب، ونادية مفلاح من فرنسا. أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة فترأسها ليلى التريكي وسونيا عكاشة من المغرب، ومحمد توفيق من العراق.

واختارت إدارة المهرجان كوت ديفوار لتكون ضيف شرف الدورة الرابعة والعشرين، فيما سيتم تكريم النجمة المصرية وفاء عامر، والنجمة المغربية بشرى أهريش، والمخرج والفنان المغربي رشيد الوالي، والمخرج المغربي داود أولاد السيد.



