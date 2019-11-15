أشرف عبدالباقي يتألق بمسرحية "كلها غلط" في موسم الرياض

بدأ النجم أشرف عبدالباقي، مساء أول أمس الأربعاء، أولى ليالي عروض فرقته التي تقدم مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. ولاقت المسرحية إقبالا جماهيريا كبيرا من الجمهور السعودي الذي ابدي إعجابه الشديد بالمسرحية والتي تقام على خشبة المسرح العربي، فيما تستمر عروض الفرقة حتى السبت المقبل. مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وتعرض الآن أيضًا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis وJonathan sayer وHenry shields. مسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبد الباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوى، ديكور محمود سامى، وإنتاج وورك شوب أشرف عبدالباقي.

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