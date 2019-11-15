فن ومشاهير

فطين يطمئن جمهوره بنجاح في محاربة السرطان

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طمأن الفنان الكبير زكي فطين عبد الوهاب جمهوره بنجاحه في محاربة «السرطان» التي أثبتت التحاليل تعافيه بشكل كامل من المرض الذي حاربه على مدار شهور طويلة.

قال فطين، إنه تعافى تمامًا وحالته مستقرة، الآن، مطمئنًا جمهوره العريض عقب خضوعه لإشاعات طبية؛ للاطمئنان بشكل كامل على سلامته وانتصاره على المرض، مؤكدًا أنه إجراء روتيني يحدث في مثل هذه الحالات.

واختتم نجل المخرج الراحل تصريحاته بأنه سيركّز هذه الفترة على السينما والتمثيل، حيث يواصل تصوير أحداث فيلم العنبكوت مع الفنان أحمد السقا، متمنيًا أن يجد النجاح وردود الأفعال الطيبة من قبل جمهوره، الذي شكره لوقوفه بجانبه خلال رحلة مرضه الطويلة.

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