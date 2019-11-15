الجمهور يساند أحمد صيام بعد أزمته مع فاتن حمامة

ساند جمهور ومتابعي الصفحة الرسمية لقناة MBC، الفنان أحمد صيام، بعد تصريحه الذي صدم الجميع بشأن فاتن حمامة، حيث قال أحمد صيام، خلال لقاءه في برنامج "حديث المساء"، إنه كان من ضمن أمنياته، العمل مع الفنانة فاتن حمامة، لكن بعد أن تعامل معها شعر بالصدمة ولم يحب تلك التجربة.

وعلق عدد كبير من المتابعين فور طرح الفيديو، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مشيدين بأخلاق الفنان أحمد صيام، وهاجموا الفنانة فاتن حمامه، ووصفوها بإنها مغرورة.

وكتب أحد المتابعين في تعليق: " الفنانة سناء جميل كانت دايما بتقول فاتن متكبرة ومغرورة محدش صدقها وقلنا إنها بتغير منها بس فعلا ناس كتير مع اللي اشتغلوا مع فاتن قالوا نفس الكلام".

وعلق آخر قائلاً: "انت راجل محترم يا استاذ أحمد وممثل ممتاز ، فاتن حمامه هي اللي خسرت مش أنت".

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