محمد رجب يستأنف تصوير "الأخ الكبير" بالإنتاج الإعلامي

يستأنف الفنان محمد رجب تصوير مشاهد مسلسله التليفزيوني الجديد "الأخ الكبير"، حيث انتقل مؤخرا إلى الديكور الرئيسي للمسلسل بحي نزلة السمان داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أن صور عدة مشاهد له الأسبوع الماضي داخل قسم بوليس بحي بيت الأمة.

الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة وعدد من الفنانين.

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