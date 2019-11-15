روبي: لم أنسحب من مسرحية "علاء الدين"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أكدت الفنانة روبي أنها لم تنسحب من مسرحية "علاء الدين" التي يقوم ببطولتها الفنان أحمد عز. موضحة أنها لم تتعاقد عليها في الأساس حتى تُعلِن انسحابها منها.

وشرحت في لقاء مع برنامج ET بالعربي، أن سبب عدم اتفاقها مع القيمين على المسرحية هو وجود تعارض في المواعيد، وأن المسرح يعني التفرّغ والتدريبات، وهو ما لم يكن مناسباً مع مواعيدها.



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