شيرين تقبِّل يد معجب سويسري أمام الحضور







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائياً ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. إلا أنها فاجأت الحضور عندما قدمت أمامهم المعجب السويسري الكبير في السن الذي يحرص على حضور حفلاتها في كل دول العالم. حيث عبّرت عن امتنانها له وقبلت يده أمام الجمهور قائلة باللغة الإنجليزية "I love you"(أحبك) الأمر الذي نال تصفيقاً من الجمهور وسط الذهول.

يشار إلى أنها تستعد لخوض ثاني تجاربها السينمائية مع المنتج وليد منصور بفيلمٍ استعراضي غنائي.

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