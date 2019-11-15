شكرا لقرائتكم خبر عن أزرق × أزرق شعار وارنر بروس الجديد احتفالا بـ 100 سنة سينما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهرت شركة وارنر بروس للإنتاج الفني والسينمائي، التي بدأت عملها عام 1923، بشعارها باللون الذهبي والأزرق في ظهورها الدائم في الاعلان عن أعمالها.
وأزالت الشركة الشهيرة الستار عن العلامة التجارية الجديدة التي ستبدأ العمل بها بداية من العام المقبل، والتي ظهرت باللون الأزرق بالكامل بدلاً من اللون الذهبي الذي اشتهرت به على مدار العقود الماضية، والتي قررت الشركة أن تخوض به أعمالها المقبلة، خاصة وأنها تقترب من الحتفال بـ 100 سنة سينما.
ونشرت الصفحة الرسمية للشركة صاحبة الاعمال الشهيرة مثل Harry Potter، و Dark Knight، فيديو قصير للعلامة التجارية الجديدة التي لاقت استحسان الكثيرين من قبل جمهورها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.
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