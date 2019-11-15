شكرا لقرائتكم خبر عن Peaky Blinders تعرض المقاطع الموسيقية للموسم الأخير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتهاء الموسم الخامس من مسلسل دراما العصابات الشهير Peaky Blinders، كشفت الصفحة الرسمية للمسلسل بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن توفر المقاطع الموسيقية الخاصة بالموسم الأخير عبر المنصة الشهيرة من أجل التحميل والاستماع.

وضمت المقاطع الموسيقية الجديدة مجموعة مختارة لعمالقة صناعة الموسيقي مثل PJ Harvey، و Jehnny Beth، و David Bowie, Jack White، والكثيرين.

وانتهت أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس بدفن جثمان "ابراما جولد"، وفشل تومى شيلبي فى الانتقام من "موزسلي" الذي نجح فى الإعلان عن حزبه الفاشى الجديد فى إنجلترا، وهو ما سيدور حوله الموسم السادس الجديد المقرر طرحه فى الربع الأول من العام المقبل.