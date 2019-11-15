شكرا لقرائتكم خبر عن رابى نجل عمرو سعد يصور مشاهده فى "صندوق الدنيا" مع باسم سمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الطفل رابى ابن الفنان عمرو سعد لفريق عمل فيلم "صندوق الدنيا" للنجمة رانيا يوسف، وبدأ تصوير مشاهده فى أكثر من لوكيشن تصوير، والتى جمعت بينه وبين النجم باسم سمرة خلال الأحداث.

وأكد رابى أنه متحمس لدوره بالفيلم بعد التشجيع المستمر من والده عمرو سعد، ووالته تحديداً وأن فكرة الفيلم عبارة عن عدة حواديت مختلفة، ووجه الشكر للمؤلف والمخرج عماد البهات لاختياره لهذا الدور، وحرص رابي على توجيه الشكر للفنان باسم سمرة لدعمه فى التصوير، ومن المقرر أن يستكمل تصوير المشاهد خلال الفترة المقبلة.

ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح او الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، احمد كمال ، علاء مرسي ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.

كان الطفل رابى عمرو سعد شارك من قبل فى عدة أعمال فنية منها مسلسل "يونس ولد فضة"، حيث جسد دور والده فى مرحلة الطفولة، والعمل نافس فى دراما رمضان 2016، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج أحمد شفيق.