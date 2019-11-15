شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تتعاقد مع العدل جروب على مسلسل لنيللى كريم فى رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية، أن الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة قد عقد جلسة عمل مع المنتج جمال العدل رئيس شركة العدل جروب مالتي ميديا في صدد التعاون في مشروعات درامية خلال الفترة المقبلة. و قد تم الكشف عن تفاصيل التعاقد على مسلسل باسم " النصابين" من تأليف عمرو الدالى و اخراج احمد مدحت و بطولة النجمة نيللى كريم و أخرون ليتم عرضه فى رمضان المقبل.

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و يأتي هذا التعاون بعد إعلان المتحدة للخدمات الإعلامية عن التعاون مع الشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي.

و صرح الاستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشراكات مستمرة من أجل الارتقاء بالدراما المصرية، من خلال نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية و العربية.