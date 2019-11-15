فن ومشاهير

صور.. شاهد أحمد السقا فى كواليس "العنكبوت"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم أحمد السقا مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "العنكبوت" بشكل متواصل هذه الأيام استعدادًا لدخول العمل مرحلة المونتاج خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث إنه من المقرر طرحه في موسم إجازة منتصف العام المقبل.

وانتهى المخرج أحمد نادر جلال من تصويرمشاهد الفلاش باك للفيلم، حيث يرصد الفيلم مشاهد فى فترة الخمسينيات، وأوشك السقا على الانتهاء من تصوير هذه المشاهد، ليبدأ المخرج في مونتاج ومكساج أحداث الفيلم ووضع الجرافيكس.

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فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

 

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