شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 5 معلومات عن الممثل والمخرج سامى الشيخ فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظل الإسكندرية كعادتها مسقط رأس معظم فنانى ومبدعى مصر فى العديد من المجالات، ولعل آخرهم الممثل والمخرج سامى الشيخ، الذى ولد فى الإسكندرية فى 15 نوفمبر 1981. وهناك 5 معلومات يجب أن تعرفها عن الممثل والمخرج سامى الشيخ فى عيد ميلاده.. 1- ممثل مصرى أمريكى مقيم ما بين لوس أنجلوس والقاهرة 2- كانت بدايته الفنية عام 2007 حين شارك فى المسلسل الشهير (The Big Bang Theory) 3- توالت الأعمال الفنية فى السينما الأمريكية وكان أبرزها فيلم (Transformers : Darkof the moon)عام 2011 4- شارك فى المسلسل المصرى (حكايات بنات) 2012، ثم مسلسل (ستائر الخوف) عام 2014 Advertisements 5- رشح الفيلم الأخير الذى شارك فية "القناص الأمريكى" من إخراج كلينت إستوود إلى عدد من جوائز الأوسكار. الممثل المصرى الامريكى سامى الشيخ

سامى الشيخ فى احد ادوارة بمسلسل امريكى

سامى الشيخ

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