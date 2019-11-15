شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أحيت زوجة سعيد طرابيك الذكرى الرابعة لوفاته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحييت سارة طرابيك، زوجة الفنان الراحل سعيد طرابيك، الذكري الرابعة لوفاته، بمجموعة من الصور له عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووجهت سارة رسالة لزوجها الراحل وكتبت قائلة "اليوم تمر الذكري الرابعة لرحيل حبيبي الغالي الفنان القدير سعيد طرابيك، زوجي، وحبيبي، وابويا، وصديقي، كل شيء ليا في حياتي، حبيب الروح والقلب الي بيني وبينك ما بيروحش الا بطلوع الروح، أربعة سنوات حزينة صعبه من غير حياة، اسالكم الدعاء، اللهم ارحمه رحمه واسعه وادخله جنتك بدون حساب ولا سابقة عذاب".



منشور أرملة الفنان سعيد طرابيك

وتوفى طرابيك، في 15 نوفمبر 2015 بعد زواجه بشهرين من ممثلة ناشئة عن عمر يناهز 74 عام نتيجة لأزمة قلبية، ومن أشهر أعماله الدرامية "العراف"، "الكبير أوى"، "أستاذ ورئيس قسم"، "الركين"، "الباطنية"، "راجل وست ستات"، "نونة المأذونة"، "تامر وشوقية"، "الصعلوك"، "مولانا العاشق"، وشارك أيضا فى مسرحيات "شاهد ماشافش حاجة"، "البعبع"، "كعبلون".