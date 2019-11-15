شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الزعيم فى فيلته بسبب "فالنتينو" بعد شائعة وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الزعيم عادل إمام تصوير مشاهده في مسلسله "فالنتينو"، بديكور فيلته وننشر صورة له باللوك الذي يظهر به خلال الأحداث من داخل الكواليس، وهو يقرأ المشهد الذي يتم تصويره مع المخرج رامي إمام.



الزعيم من داخل كواليس فالنتينو

وقطع الزعيم شوطًا كبيرًا من تصوير العمل حيث أوشك على الانتهاء منه، ويعود به للدراما بعد غيابه العام الماضي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

ويجسد الزعيم شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

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يشار إلى أن المخرج رامي إمام ابن الكبير عادل إمام نفى لـ"الخليج 365" شائعة وفاة أبيه الزعيم ووصفها بأنها شائعة سخيفة وعلق على ما أشيع على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، قائلا، "الحديث عن وفاة عادل إمام شائعات سخيفة، وليست المرة الأولى التي تطلق مثل تلك الأقاويل".

كما تواصلنا مع الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، والذي علق بكلمة واحدة عندما سألناه عن مدى صحة أنباء وفاة الزعيم عادل إمام قائلا، "كذب"، مؤكدا أن الزعيم في بيته ولم يدخل أي مستشفى كما تدعى تلك الصفحات.