أحمد السقا عن حازم إمام: "عشرة عمري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: نشر الفنان أحمد السقا، صورة تجمعه بكابتن حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام". وعلق السقا، على الصورة، قائلاً: "حبيبي، وعشرة عمري.. الخلوق كابتن حازم إمام". يذكر أن الفنان أحمد السقا يواصل تصوير دوره في فيلم "العنكبوت" ويشاركه البطولة منى زكي، ظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال.

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