رابي عمرو سعد: والدي يشجعني وباسم سمرة يدعمني في "صندوق الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الطفل رابي، نجل الفنان عمرو سعد، أن والده ووالدته يشجعانه بشكل مستمر كلما اتخذ خطوة جديدة في مجال التمثيل.

وأضاف رابي في بيان صحفي صادر عن الشركة المنتجة لفيلم "صندوق الدنيا"، بدأت تصوير مشاهدي في فيلم "صندوق الدنيا" بتشجيع من والدي ووالدتي، كما أن الفنان باسم سمرة بطل العمل يدعمني كثيرًا في موقع التصوير.

"صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي، ويضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، منهم: عارفة عبدالرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات، ومن إنتاج شركة "Kemet Film Production".