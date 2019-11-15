رزان مغربي عن أحداث لبنان: "نعم لسيطرة الجيش على كل شبر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
تواصل الفنانة رزان مغربي، دعمها للثورة اللبنانية، التي دافعت عنها منذ اندلاعها.
وكتبت رزان، عبر حسابها على "تويتر": "لا للدويلة.. لا للسلاح غير الشرعي.. نعم لسيطرة الجيش على كل شبر من لبنان.. لبنان بلد عربي ..كرامته وشعبه و ثورته خط أحمر.. نعم للثورة، لبنان يثور، لبنان ينتفض".
يذكر أن آلاف الأشخاص في لبنان، تظاهروا احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، فضلًا عن اعتراضهم على سياسة التقشف الحكومية والمطالبة بتحسين أوضاع المعيشة.
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