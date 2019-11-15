ريهام عبدالغفور: "اللي في الصورة دي مش أنا".. والجمهور: "بتهزري؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لإحدى الفتيات، مرفق معها عبارة "هل يساعدني الله؟ سيتجاوب معك".

وعلقت ريهام على الصورة قائلة: "دي مش أنا دي واحدة شبهي بس غالباً شبهي أكتر مني".

وتفاعل عدد كبير من متابعيها، مع الصورة مؤكدين أنها تشبهها إلى حد بعيد، فكتب بعضهم "بتهزري"، "إزاي يعني"، كما علق الفنان حسن الرداد قائلًا "أنا فكرتها انتي"، وكتبت الفنانة بسمة "بجد؟؟ بتهزري طبعًا".

أخر الأعمال الفنية التي قدمتها ريهام كان في شهر رمضان الماضي وهو مسلسل "زي الشمس" من بطولة "دينا الشربيني، أحمد السعدني وسوسن بدر" ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

