ديبيكا بادكون ورانفير سينج يحتفلان بعيد زواجهما في المعبد الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت نجمة بوليوود ديبيكا بادكون مع زوجها رانفير سينج، بعيد زواجهما الأول في المعبد الذهبي بولاية أمريتسار بالهند.

وشاركت "ديبيكا"، صورة لها هي وزوجها، وهما أمام المعبد، وعلقت عليها قائلة: " بينما نحتفل للذكرى السنوي لزفافنا، نسعى للحصول على بركات هارماندير صاحب".

ونشرت بعض المواقع الهندية، مجموعة صور للثنائي داخل المعبد برفقة عائلتهما، مع التأكيد على إنهما يسعيان دائمًا لمباركة كل لحظات حياتهما.

رانفير سينج وديبيكا بادكون قد احتفلا بزفافهما أوائل شهر نوفمبر عام 2018، وذلك في أجواء أسطورية في قلعة أثرية تطل على بحيرة كوكو في إيطاليا، حيث كانا قد قاما باستئجارها من أجل مراسم الزفاف.