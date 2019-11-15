صلاح عبدالله لهادي الجيار: وحشتنا أوي وأزمة وعدت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
عبر الفنان صلاح عبدالله عن حبه للفنان هادي الجيار، والذي يمر بأزمة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل أيام.
ونشر عبدالله عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" صورة تجمعهما، معلقًا "مساء الخير يا جَيَّار من سوق الخضار.. مليون حمدالله على السلامة يا هادي وأزمة وعدت بفضل الله".
وطلب من الجمهور الدعاء لهادي بتمام الشفاء، والعودة إلى بيته، مضيفًا "دعواتكم للغالي بتمام الشفاء والعودة سريعاً عشان ينوَّر بيته وفنه وإبداعه وفيسبوكه.. وحشتنا قوي"
جدير بالذكر أن هادي الجيار أصيب بالتهاب رئوي، ونُقل إلى المستشفى، وأكدت زوجته والفنانة نهال عنبر في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن حالته في تحسن مستمر.
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