تراند اليوم : فيديو| طرد ممثلة كويتية شهيرة من مدرسة ابنها.. وتهديد بالتصعيد لأعلى المستويات...



تعرضت ممثلة كويتية للطرد من مدرسة ابنها، بعد اكتشاف قيامها بتوثيق محادثة بينها وبين الإدارة حول تعرض ابنها للضرب على يد زملاء له في المدرسة.

وهددت الممثلة "ملاك" في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتحويل قضية الاعتداء على نجلها إلى قضية رأي عام.

وأضافت أن العديد من المسئولية في إدارة المدرسة عاتبوها على ظهروها في الفيديو، وشكواها من المدرسة، بسبب تعرض ابنها للضرب.

ونقلت عن أحدهم قوله: "ليس تقولين وتشتكين الأمر عبر سناب شات"، قبل أن يتم طردها.

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لتهدد على إثر ذلك قائلة: "والله العظيم لأسويها قضية رأي عام لأننا صمتنا عن أولادنا فأصبحوا مسخرة في المدارس ويتعرضون للضرب".

وهددت "ملاك" بتصعيد الأمر إلى وزير التربية والتعليم في حال عدم الحصول على حقها، بل ذهبت إلى أبعد ذلك بإثارة قضية نجلها داخل مجلس الأمة (البرلمان)، قائلة: "هنشوف آخرتها شنو".

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