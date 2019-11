تراند اليوم : إعلامية كويتية تغضب أبناء شعبها: "كاظم الساهر لا يحتاج إلى أموالكم"

View this post on Instagram

٠P R E T T E N Y للبنات فقط 🌷 ... @pretteny @pretteny عبايتهم باختصااار نعووومة وذرابة ! اللي تحب الناعم البسيط والأنيق لاتفوت حسابهم ... تحتارون شنو تختارون !! دخلوا وحكموا بنفسكم 😍😍😍 @Pretteny @Pretteny