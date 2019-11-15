تراند اليوم : إعلامية كويتية تغضب أبناء شعبها: "كاظم الساهر لا يحتاج إلى أموالكم"



غردت إعلامية وناقدة كويتية خارج سرب الهجوم على المطرب العراقي، كاظم الساهر، الذي يواجه انتقادات واسعة في الكويت بسبب قربه من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وخلال ظهورها في مقابلة تليفزيونية، دافعت الإعلامية والناقدة ليلى أحمد عن الساهر، متوجهة إلى الكويتيين بالقول إنه لا يحتاج أموالكم، ولا يريد أن يحظى بالشهرة، باعتباره نجمًا اكتسح العالم العربي.



وقالت إنه يحب الحضور وسط جماهير في بيروت ودبي والقاهرة وغيرها، مطالبة بالتوقف عن اطلاق الاتهامات ضده مع اقتراب شهر فبراير، لأن هذا قد يسبب منعه من دخول الكويت.

وكانت الإعلامية الكويتية نشرت صورة قديمة تجمعها بالساهر عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "من أحب أغانيه لقلبي أغنية العزيز كاظم الساهر. في الصورة وهو يستمع لي باهتمام برأيكم، ما الحور الذي قلته وجعلته منصتًا بتركيز؟".

وأضافت: "أعطوني خيالاً وتصورًا إيجابيًا ملهمًا.. هياااا بنااااا⚖️???????????? ???????????????? أما بعد.. ليل الغد في الساعة العاشرة والنصف سأتحدث عن الصورة ومناسبتها وما تداولناه من حوار.. في حلقتي التلفزيونية لسعة النحلة على قناة العدالة".

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يذكر أن الساهر لم يحيي أي حفل في الكويت على مدار 29 عامًا.