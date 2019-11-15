تصدر هاشتاق #شيرين_في_الرياض ، موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية . وتحيي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ، حفلاً غنائياً بموسم الرياض ، مع الفنان راغب علامة والفنان وليد توفيق . وأظهر مقطع فيديو ردة فعل الجمهو حين صععدت الفنانة شيرين على المسرح ، حيث تعالت صيحاتهم ترحيباً بها ، وبدأت الفنانة بأغنية “كتر خيري” والتي غناها معها الجمهور . وأدت شيرين مجموعة من أجمل أغانيها ما بين “حبه جنة” و “مشاعر” و “خاينين” وكذلك أغنية “أنت عمري” لأم كلثوم . وكعادتها فقد غازلت الفنانة المصرية جمهورها السعودي قائلة : “بتسموني شيرين الحب وانتوا الحب نفسه ” ، وأضافت : ” أنا سعيدة إن السعودية بقت بالجمال ده والانفتاح ده” .

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشتاق “شيرين في الرياض” يصل الترند .. شاهد: ردة فعل الجمهور لحظة صعود الفنانة على... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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