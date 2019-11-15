بعد إصابته بـ “البهاق” .. زوجة الفنان رامي جمال تتخذ قرارًا مُفاجئًا !

فاجأت المطربة ناريمان زوجة الفنان المصري رامي جمال، جمهورها بقرار عودتها للغناء مرة أخرى رغم اعتزالها المهنة منذ زواجها. وكشفت الفنانة في تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل القرار المفاجئ وسرّ الكشف عنه بعد إعلان زوجها إصابته بمرض “البهاق”.

وأوضحت ناريمان أن عودتها ستكون عبر”ديو” يجمعهما قريبًا، قائلةً: رامي حن عليا أخيرا وأخبرني بأني سأكون معه في هذا العمل”، معبرةً عن سعادتها البالغة بهذا القرار، مضيفةً أن “الديو” فكرة زوجها رامي وقرار اختياره لها جاء حينما شعر بأنها تليق على الدور وستكون مناسبةً له. وعن سرّ تغيير رأي رامي المفاجئ رغم أنه اشترط عليها الاعتزال لإتمام الزواج، قالت ناريمان إن رامي فنان ويعرف أني أشتاق للغناء، وعندما قرّرت الابتعاد عن الفن شعرت بأني قطعت جزءًا من قلبي وألقيته في الشارع.