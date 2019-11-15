بشرى سارة لعشاق الطرب .. الشركة المنظمة لحفل “أنا عربية” الذي ستحييه “أحلام”...

قررت الشركة المنظمة لحفل ”أنا عربية“ الذي ستحييه الفنانة أحلام خفض سعر التذكرة ٥٠٪ لتصبح سعرها 2500 ريال بدلا من 5 آلاف. جاء ذلك بعد أن أعرب عدد من الناشطين السعوديين، عن استيائهم، بعد إعلان الشركة المنظمة لأسعار التذاكر التي وصلت إلى 5 آلاف ريال، متسائلين عن سبب الارتفاع الباهظ للتذكرة، كما قارن البعض بين حفل أحلام ومطرب العرب محمد عبده حيث بلغت سعر التذكرة ما بين 2500 لثلاثة آلاف ريال.

من جانبها، أعلنت الفنانة أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع التوصل الاجتماعي ”فيسبوك“ عن إحيائها لحفل جديد خلال فاعليات معرض ”أنا عربية“ المقام ضمن ليالي ”موسم الرياض“، حيث من المقرر إقامته في 18 نوفمبر القادم.