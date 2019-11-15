عمرو حسان يحصد شهادة تقدير عن "الحادثة" بمهرجان الأردن المسرحي

حصل المخرج المسرحي عمرو حسان، على شهادة تقدير من مهرجان الأردن المسرحي في دورته الـ 26، وذلك عن عرضه "الحادثة".
ويشار إلى أن العرض يقدم في قالب كوميدي حول شاب مريض
يذكر أن "الحادثة"، تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، بطولة ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج إسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.
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