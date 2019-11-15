راغب علامة عن الثورة اللبنانية: مطالب محقة وثورة مجيدة

يواصل المطرب راغب علامة، دعمه للثورة اللبنانية ومطالب الشباب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". وكتب "علامة" في تدوينة عبر حسابه قائلًا :"ثورة مجيدة.. مطالب محقة.. المشهد حلم لم نكن نتوقع أن نشاهده على أيامنا أيهاالشباب وأيها الصبايا لا تجعلوا أحداً يسرق الثورة ويشوهها.. لا تسمحوا للدخلاء ولقوى الظلام أن يدمروا ما وصلتم اليه.. لا تقفلوا الشوارع كي لا تتحول ثورة المطالب إلى حرب أهلية تقضي على حلمكم بنيل حقوقكم". يذكر أن أحيا المطرب راغب علامة، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء أمس، الخميس، قدم خلاله مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير من جمهورة ومحبيه على خشبة المسرح، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، التي انطلقت يوم 11 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.
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