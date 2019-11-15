فريق بساطة تعود بعد غياب طويل على مسرح ساقية الصاوي



بعد أكثر من عام ونصف غياب تقام حفلة غنائية جديدة للفريق صاحب الشعبية الكبيرة "بساطة" بساقية الصاوي، وذلك فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، على خشبة مسرح قاعة الحكمة.

ويحمل الفريق شعار «هنغنى للحب والحاجات التانية» الذى يعمل الفريق على تنفيذه، «فريق بساطة مزيكا وغُنا من هنا» و«هنغنى للحب.. والحاجات التانية»، شعاران اختارهما أعضاء فريق بساطة الغنائى ليعبروا «ببساطة» عن القيمتين الأساسيتين فى تكوين الفريق، قيمة الانتماء وقيمة الاختلاف، الانتماء إلى هذا الوطن، إلى ترابه وتاريخه ولغته ورموزه وموسيقاه، والاختلاف عن السائد من أغانى الحب والهجر والفراق.