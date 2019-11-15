بالصور.. محمد الكافوري يقدم النشرة 2 على خشبة مسرح ساقية الصاوي



استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفلًا شعريًا جديدًا قدمه الشاعر الشاب محمد الكافوري بعنوان "النشرة 2" استكمالًا لأمسية "النشرة 1" التى قدمّها العام الماضى على مسرح الساقية. وبدى حفل الكافورى مختلفًا لاحتوائه على مفاجآت عديدة منها غناء كافورى لأول

مرة على المسرح، وقدم مونولوج غنائى من كلماته بعنوان "طربوشى"، بالإضافة لمشهد تمثيلى قدمّه الكافورى. يذكر ان محمد الكافورى شاعر سكندرى شاب، تخصص فى كتابة شِعر العامية الدارجة والشِعرالغنائى منذ ما يقرب من ٣ سنوات، نال خلالهم العديد من الألقاب بعد حصوله على الكثير من الجوائز والميداليات وشهادات التقدير على مستوى محافظة الإسكندرية وخارجها. ومن القصائد التى قدمها كافورى بجانب الفرقة الموسيقية "تعريف البنت العسلية، قصيدة 17، مسرحية روميو، لأول مرة، جرس إنذار، زى العيال بالظبط.[Eman Mohamed]