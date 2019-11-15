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مرة على المسرح، وقدم مونولوج غنائى من كلماته بعنوان "طربوشى"، بالإضافة لمشهد تمثيلى قدمّه الكافورى. يذكر ان محمد الكافورى شاعر سكندرى شاب، تخصص فى كتابة شِعر العامية الدارجة والشِعر
استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفلًا شعريًا جديدًا قدمه الشاعر الشاب محمد الكافوري بعنوان "النشرة 2" استكمالًا لأمسية "النشرة 1" التى قدمّها العام الماضى على مسرح الساقية. وبدى حفل الكافورى مختلفًا لاحتوائه على مفاجآت عديدة منها غناء كافورى لأول
[Eman Mohamed]
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محمد الكافوري يقدم النشرة 2 على خشبة مسرح ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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