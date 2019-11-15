دنيا صخر النزال تشيد بتنظيم مهرجان الفنون الوطني بدبي

أشادت الفنانة السورية دينا صخر النزال، بتنظيم مهرجان الفنون الوطني بدبي، الذي كان على أعلى درجة من الدقة، لافتة إلى أن المدعوين شهدوا حرص المنظمين على خروج المهرجانفي أفضل صورة.
وأشارت دينا إلى أن المهرجانات الفنية التي تقام في مناطق مختلفة من الوطن العربي مؤخرًا تشهد استحداث أدواتجديدة في التنظيم من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، لتفادي أية أخطاء، وأضافت ان تنظيم المهرجانات حاليًا ينم عن تعلم ودراسة على أعلى مستوى للمنظمين وفرق العمل التي تتابع كل كبيرة وصغيرة من بداية الدعوات وحتى الحفل الختامي.
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