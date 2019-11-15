أحمد السعدني وداوود وفايا يونان ضيوف برنامج "سهرانين"

حل كل الفنانين أحمد السعدني وأحمد داوود والمطربة فايا يونان، ضيوف برنامج "سهرانين" للفنان أمير كرارة، والذي يذاع على شبكة قنوات on e.

ومن المقرر أن يتحدثون خلال الحلقة عن أعمالهم المقبلة، واسرار حول حياتهم الشخصية، وكواليس مسلسل "زي الشمس".

ويذكر ان برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع كل جمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساء على قناة one شبكة قنوات on e.ومن المقرر أن يتحدثون خلال الحلقة عن أعمالهم المقبلة، واسرارحول حياتهم الشخصية، وكواليس مسلسل "زي الشمس".ويذكر ان برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع كل جمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساء على قناة one

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