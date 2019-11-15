كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجلاء بدر تكشف عن سبب موافقتها على مسلسل "شبر ميه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الفنانة نجلاء بدر، خلال لقائها فى برنامج "عرب وود" أنها قامت بتقديم العديد من الأدوار البعيدة عن شخصيتها الحقيقية، فقامت بتقديم دور الزوجة الخائنة وهي ليست متزوجة ولا خائنة، قدمت دور المرأة الشريرة، وذلك على عكس طبيعتها ، مشيرة إلى أنها شخصية تتمتع بقدر كبير من طيبة القلب.

وأضافت أنها عملت سابقًا مع الفنان مراد مكرم في قناة النيل للمنوعات، وأنها لم تكن تتخيل أن تصبح ممثلة، وتقوم بالتمثيل معه.