كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجلاء بدر تكشف عن سبب موافقتها على مسلسل "شبر ميه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت أنها عملت سابقًا مع الفنان مراد مكرم في قناة النيل للمنوعات، وأنها لم تكن تتخيل أن تصبح ممثلة، وتقوم بالتمثيل معه.
وتابعت أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "شبر مية"، هو أن قصة المسلسل مكتوبة بشكل جيد، بها تشعبات كثيرة، لا يوجد بها قتل، وأن الذى جذبها بشكل أكبر هو نجاح مسلسلى "سابع جار، أبو العروسة، وأنها أدركت أن الجمهور يحتاج إلى الأعمال التي تقوم بتجميع شمل الأسرة.
مشاركة نجلاء بدر في "شبر مية"
يُشار أن الفنانة نجلاء بدر يعرض لها حاليًا على قناة dmc مسلسل "شبر مية"، والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبى وتدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة أحمد السعدنى،رجاء الجداوى، نجلاء بدر، محمد على رزق،نهى عابدين، ثراء جُبيل، مراد مكرم،ويكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب ومن إخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى.
مشاركة نجلاء بدر في رمضان 2019
وفي سياق آخر، يُشار أن الفنانة نجلاء بدر شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "أبو جبل" ، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج سِينرجى، بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، عايدة رياض، محمد على رزق ورشا بن معاوية، عائشة بن أحمد، نادية رشاد وضيف الشرف الفنان حسن حسنى، حسني شتا.