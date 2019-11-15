أحمد صيام: لم أحب العمل مع فاتن حمامة وشخصيتها صدمتني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد صيام أنه كان على وشك العمل مع الفنانة فاتن حمامة، ولكن لم تكتمل التجربة بعد لقائه بها، مؤكدًا أن ما حدث معها صدمه كثيرًا.

أحمد صيام قال إنه كان يتمنى العمل مع سيدة الشاشة، وتلقى اتصالا من أحد المخرجين يطلب منه شريط فيديو يحتوي على عدد من المشاهد التي قدمها ليعرضه على الفنانة فاتن حمامة.

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الفنان المصري أكد، خلال حواره مع برنامج «حديث المساء»، مع ياسمين عز، أن ما حدث صدمه جدًا، وخاصة أنه لا يجوز تقييم الممثل من قبل ممثل آخر، ولذلك رفض ما طلبه المخرج.

صيام أشار إلى أن المخرج اتصل به مرة أخرى، وطلب منه أن يذهب للقاء فاتن حمامة للتعاقد على المسلسل، وعندما ذهب ورآها لأول مرة أخبرته أنها لم تربط بين اسمه وبين شكله.

أحمد كشف أنه يوم تصوير أول مشاهده، ناقشته فاتن حمامة في تفاصيل الشخصية التي يقدمها، وطلبت منه بعض التعديلات وتقديمها في شكل شخص ريفي يرتدي أزياء غير متناسقة، ليخبرها صيام أن هذا النمط قدمه من قبل فؤاد المهندس، لكنه يمكنه أن يقدم شخصية الريفي بطريقة مختلفة، واستأذنها في الذهاب لإحضار ملابس الشخصية، لكنها طلبت منه تأجيل تصوير المشهد إلى اليوم التالي لرغبتها في الإنصراف مبكرًا.

الفنان المصري أشار إلى أنه فوجئ بعد ذلك أن المرخج لم يتصل به، وأنه تم الاستعانة بممثل آخر لأداء الدور، وأن ما حدث من سيدة الشاشة صدمه جدًا.