كيلي جينر تحضر حفل حبيبها السابق ترافس سكوت من أجل ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حضرت العصامية ونجمة تيلفزيون الواقع والمليارديرة الصغيرة كيلي جنير، حفلة مغني الراب الشهير ترافس سكوت في هيوستن يوم السبت 9 نوفمبر، مع ابنتهما ستورمي لمشاهدة والدها في حفلته الموسيقية، على الرغم من انفصال كيلي وترافس الشهر الماضي.

وكانت كيلي جينر، قد ذهبت إلى حفل ترافس سكوت حتي تتمكن طفلته الوحيدة من حضور مهرجان الموسيقي السنوي الثاني وتشاهد عرض والدها، وخلال عرض سكوت أعلن للجمهور أن ابنته البالغة من العمر عام ونصف كانت في العرض، وكانت تجتمع الأسرة في العرض حيث ظهر مغني الراب كاني ويست، العارضة العالمية زوج كيم كاردشيان شقيقة كيلي جينر كضيف لأداء اغنيتين.

Advertisements

وكان من المهم بالنسبة لكيلي جينر، أن تشاهد ابنتها ستورمي مهرجان والدها وتدعمه، وأنهما مازالوا قريبين للغاية ويتقابلوا من أجل ابنتهما ستورمي، ويجعلان أولوياتهم اهتمهم بابنتهما على الرغم من أنهما لم يعودا معا.

وكان يشاع أن كيلي جنير ومغني الراب الكندي دريك اخذوا خطوة اقرب لبناء علاقة رومانسية قوية.

وبحسب جريدة بيبول، فقد خرجوا سويا مثل اكثر من أصدقاء، كما صرح مصدر بأن دريك وكيلي يقضون بعض الوقت معا مؤخرا، كما أكد صديق اخر لدريك وكيلي، عن أنهم يخرجوا كثيرا سويا منذ انفصال كيلي عن الرابر وألد ابنتها ترافيس سكوت الشهر الماضي.