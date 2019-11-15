سيلينا جوميز تكشف سبب زيادة وزنها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة سيلينا جوميز، عن أنها تعرضت للانتقادات؛ نتيجة زيادة وزنها، وذلك بعد إصابتها بمرض الذئبة، وتحدثت عن المشكلات الصحية التي عانت منها وحالتها النفسية، أثناء ظهورها في برنامج “podcast Giving Back Generation”.

وقالت نجمة البوب الشهيرة خلال مقابلة لها بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية : أعاني من مرض الذئبة وأتعامل مع مشكلات في ارتفاع ضغط الدم، لذلك أواجه الكثير من المشكلات الصحية.

وأرجعت سيلينا سبب زيادة وزنها لحالتها النفسية والأدوية وغيرها من العوامل الصحية، مشيرة إلى أن الدواء الذي يجب أن تتناوله لبقية حياتها هو السبب الأساسي.

وقالت النجمة العالمية : بالنسبة لي، لاحظت الأمر عندما بدأ بعض الأشخاص يهاجمونني بسبب زيادة الوزن، وفي الواقع، جسدي يتقلب، بناء على ما يحدث في حياتي.

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وأضافت سيلينا جوميز قائلة أنه كان من الصعب ألا تتأثر بالتعليقات وأنها حاولت التغلب على التعليقات السلبية لكنها فشلت.

واعترفت النجمة، البالغة من العمر 27 عامًا، أيضًا أن هذه الانتقادات والهجوم عليها قد دمرها نفسيًا، وبالرغم من مرضها، واصل بعض الأشخاص انتقاد جسد النجمة الأمريكية.

وأعلنت سيلينا في عام 2015 أنها مصابة بمرض الذئبة المزمن الذي يهاجم فيه النظام المناعي الأنسجة السليمة في الجسم وقد اضطرت للخضوع لعلاج كيميائي.

وفي سبتمبر 2017، خضعت لعملية زرع كلى بسبب مضاعفات مرض الذئبة، حيث تبرعت صديقتها فرانسيا رايسا بكليتها لسيلينا وأجريت العملية بنجاح