ابنة أصالة تسرق الأنظار بأناقة لافتة في حفل والدتها الأخير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت أسرة الفنانة السورية أصالة على مساندتها ودعمها بحضور الحفل الغنائي الأخير لها، والذي احيته في ختام فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح دار الأوبرا المصرية.

أنس شقيق ومدير أعمال أصالة حضر الحفل برفقة ابناء النجمة السورية، شام وخالد وتوامها «آدم وعلي»، وقد خطفت ابنة أصالة الكبرى الأنظار بأناقتها، حيث تألقت بفستان أسود قصير ذو تطريزات براقة، متزينة بأقراط ماسية ضاعفت بريق طلّتها، في الوقت الذي اختارت فيه ماكياج بسيط، وهو الـ«لوك» الذي أثار اعجاب حضور الحفل وفانز النجمة السورية ومتابعي شام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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يُذكر أن أصالة انفصلت عن أيمن الذهبي عام 2005، وذلك بعد أن رُزقت منه بـ«شام» عام 1992، و«خالد» عام 1998، ثن تزوجت أصالة من المخرج والمنتج طارق العريان عام 2006، ورُزقت منه بالتوأم «آدم وعلي» مايو 2011.

من ناحية أخرى، احتفلت أصالة مؤخراً بطرح ألبومها الجديد «في قربك»، ويضم 12 أغنية، كما اطلقت ديو غنائي يجمعها بالفنان المصري الشعبي مصطفى حجاج بعنوان «لما تقول يا عوم»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «ولاد رزق2»، من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، وتوزيع جلال حمداوي.