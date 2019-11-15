شاهد جويل ماردينيان تستلهم من ميريام فارس إطلالتها الجديدة.. هل ناسبتها؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأت المذيعة وخبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان الجميع بطلّة جديدة، غيرت كثيراً من شكلها، وأعادت للأذهان الطلّة التقليدية للنجمة اللبنانة ميريام فارس.
جويل قررت تغيير «لوك» شعرها، واختارت إطلالة الشعر المجعد، وهي الطلّة المفضلة والتي اشتهرت بها ميريام فارس، إلا أن شعر جويل اختلف عن النجمة الملقبة بـ«ملكة المسرح»، بأنه متداخل الألوان بين الأشقر والذهبي والأسود والبني.
طلّة جويل الجديدة اثارت عاصفة من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين فريق معجب بالـ«لوك»، والذي أكد أعضائه أنه جعل جويل تبدو أصغر عمراً وأكثر عفوية، في الوقت الذي انتقده فريق آخر، والذي يرى أصحابه أنه لا يناسب شكل وملامح خبيرة التجميل اللبنانية.
يُذكر أنه إلى جانب تقديم جويل لبرنامج التجميل عبر شاشة mbc منذ سنوات، تمتلك جويل ماركة ماكياج ومنتجات للعناية بالبشرة والشعر تحمل اسمها، بالإضافة لعيادات ومراكز التجميل والعنابة بالبشرة التي افتتحتها في عدد من الدول العربية.
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